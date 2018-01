Alluvione del 9 e 10 settembre: microcredito per le imprese esteso alla provincia di Pisa

Anche le imprese e i professionisti della provincia di Pisa che hanno subito danni a causa dell'alluvione del 9 e 10 settembre 2017 potranno accedere al bando per microcredito attivato dalla Regione. Lo stabilisce una delibera, promossa dall'assessore regionale alle attività produttive e approvata dalla giunta regionale, che modifica parzialmente gli indirizzi per la concessione di microcredito alle imprese toscane colpite da calamità naturali approvati con la delibera 1157 dello scorso 23 ottobre.

I Comuni della provincia individuati sono Pisa, Calcinaia, Cascina, Casciana Terme Lari, Crespina Lorenzana, Fauglia, Palaia, Pontedera e San Giuliano Terme.

Per quanto riguarda il calcolo dei danni subiti, esso dovrà avvenire sulla base di un'autodichiarazione da fare in sede di domanda e non sulla base della scheda C redatta dal Dipartimento di Protezione Civile che, nel caso dei comuni interessati, non è stata raccolta. Inoltre tale valore dovrà essere comprovato da una perizia asseverata da presentare in sede di rendicontazione, analogamente a quanto previsto per le imprese degli altri comuni, precisando però che la perizia stessa dovrà anche attestare che i danni subiti sono compatibili con l'evento alluvionale e che dovrà essere presentata anche per gli autoveicoli.

Le disposizioni di dettaglio relative alle modifiche degli indirizzi saranno contenute in un decreto dirigenziale di prossima emanazione.