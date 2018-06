Palaia: Mika e Totò Schillaci a pranzo in due ristoranti del paese

Due ospiti d'eccezione, nella giornata di ieri, domenica 17 giugno a Palaia. Due ristoranti del paese hanno infatti ospitato due vip del calibro di Mika e Totò Schillaci. Il cantante ha pranzato al ristorante Il Pettirosso, in via San Martino, mentre l'ex attaccante, capocannoniere dei mondiali di calcio di Italia '90, ha pranzato in via del Popolo, al Peggio Palaia Pub.

In entrambi i casi i titolari si sono fatti scattare l'immancabile fotoricordo con i due ospiti di eccezione. Foto che sono poi state pubblicate sulle pagine social delle due attività.

Gallery