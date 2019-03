Festa della donna a Cascina: mimose e spray al peperoncino alle dipendenti comunali

Mimose e spray al peperoncino per celebrare la festa della donna. E' il regalo che il sindaco e l'assessore alla Pari opportunità di Cascina, rispettivamente Susanna Ceccardi e Patrizia Favale, hanno donato a tutte le dipendenti comunali oggi, 8 marzo. "Oggi si celebra la festa della donna - ha spiegato la Ceccardi - e dal momento che a Cascina sono numerose le cittadine che ci ringraziano, anche a distanza di molti mesi, del gentile omaggio dello spray al peperoncino, abbiamo comprato anche per quest’anno una nuova fornitura".

Il sindaco spiega poi che "insieme all’assessore Patrizia Favale abbiamo distribuito a tutte le dipendenti comunali un rametto di mimosa, perchè a Cascina la festa della donna è celebrata così: con un piccolo omaggio floreale che esalta le caratteristiche uniche di grazia e bellezza di ogni donna e un omaggio utile e concreto come lo spray al peperoncino che le aiuti nei momenti di pericolo. Come diceva Oriana Fallaci 'Essere donna è così affascinante. È un'avventura che richiede un tale coraggio, una sfida che non finisce mai'. Dal sindaco e da tutta l’amministrazione porgiamo gli auguri a tutte le nostre concittadine".

Ceccardi e Favale hanno fatto omaggio di un mazzolino di mimosa anche alle donne che sono impegnate nelle attività commerciali del centro storico di Cascina.