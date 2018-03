Cascina: minacce nella notte alla candidata al Senato per +Europa Cristina Bibolotti

La candidata al Senato Cristina Bibolotti per +Europa con Emma Bonino, avvocato del foro pisano residente a Cascina e al quinto mese di gravidanza, ha ricevuto minacce personali durante la notte del 2 marzo volte a farle interrompere il suo impegno politico. Prima c'è stata una telefonata questa notte intorno alle tre e trenta, a cui Bibolotti non ha risposto dato che il telefono era in modalità silenziosa. Il numero, visibile (non anonimo quindi) e sconosciuto, è lo stesso che poi ha inviato due messaggi contenenti intimidazioni e minacce.

La candidata ha immediatamente denunciato il fatto ai Carabinieri di Navacchio, che hanno avviato le indagini del caso. I contenuti, sotto accertamento, non sono stati resi pubblici, tuttavia ci sarebbero chiari riferimenti 'in difesa' dell'amministrazione comunale targata Lega Nord. "Il clima pesante che qualcuno sta cercando di istaurare non mi fermerà - ha commentato Bibolotti - ma non è nemmeno accettabile, non solo a causa del mio impegno politico, ma anche del mio stato di gravidanza. Cascina è molto meglio di questo".