Tenta il furto di alcolici al supermercato, poi minaccia il direttore con un coltello

Pomeriggio movimentato quello di oggi, mercoledì 17 ottobre, in viale delle Cascine, dove per due volte un cittadino polacco di 30 anni, con precedenti, si è presentato al supermercato Pam con brutte intenzioni.

La prima volta si è introdotto nel punto vendita con una borsa che ha cercato di riempire con sei bottiglie di alcolici. Il direttore del negozio si è però accorto del tentativo di furto e ha chiamato la Polizia. Intervenuti sul posto gli agenti hanno fermato l'uomo che è stato condotto in Questura. Dopo gli accertamenti, è stato denunciato per tentato furto.



Una volta uscito dagli uffici di via Lalli, il 30enne non si è arreso e, forse spinto da spirito di vendetta, è tornato nel supermercato. Visibilmente su di giri, ha iniziato a minacciare il direttore con un coltello. La Polizia è così ritornata sul posto, per cercare di bloccare il polacco che ha minacciato anche gli agenti con il coltello prima di tentare la fuga. E' stato però fermato dai poliziotti e 'tranquillizzato' grazie all'uso dello spray al peperoncino.



Alla fine della giornata il 30enne, alla denuncia per tentato furto racimolata poco prima, ha aggiunto l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale e le denunce per minaccia aggravata e porto abusivo d'armi. Domattina è in programma l'udienza per direttissima.