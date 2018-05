Minacciato di morte il deputato leghista Ziello: "Le vostre teste penzoleranno dalla moschea"

Una lettera di minacce di morte è stata ricevuta dal deputato della Lega e assessore al sociale del Comune di Cascina Edoardo Ziello. Al centro della missiva il no alla moschea a Pisa che la stessa Lega ha più volte sottolineato. E' stato lo stesso Ziello a postare la lettera sulla propria pagina Facebook.

"Qualche islamico ha pensato bene di minacciarmi di morte, invocando ‘Allah’, ipotizzando la mia testa a penzoloni dalla moschea. Ora capite perché esiste un problema con l’Islam? - scrive Ziello - queste minacce non mi toccano minimante, ma anzi, rafforzano ancora di più le mie convinzioni.

Il dieci giugno qui a Pisa abbiamo il dovere morale prima che politico di vincere le elezioni per impedire l’islamizzazione di Pisa e la costruzione della moschea".



La lettera, scritta in stampatello in un italiano stentato, è stata recapitata alla sede pisana del Carroccio ed è stata già sequestrata dalla Digos per avviare le indagini del caso.