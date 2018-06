Pontedera: si cosparge di benzina e minaccia di darsi fuoco

E' stato allarme alle 17 del pomeriggio di oggi, 9 giugno, a Pontedera, località Romito. Carabinieri, Vigili del Fuoco, 118 e Polizia Locale sono intervenuti presso un'abitazione perché un uomo di 41 anni si è cosparso di benzina ed ha minacciato di darsi fuoco.

I pompieri dei distaccamenti di Ponsacco e Cascina, appena giunti sul posto, hanno provveduto a chiudere la rete del gas, precipitandosi poi in casa con tutto l'occorrente per spegnere eventuali fiamme. Fortunatamente i militari sono riusciti a dissuadere la persona dal proseguire nel suo intento, convincendo poi l'uomo ad essere accompagnato al Pronto Soccorso dai sanitari. Al momento non si conoscono le cause che hanno determinato il folle gesto.