Si cosparge di benzina e minaccia di far saltare in aria il palazzo: era geloso della moglie

Ha agito per gelosia l'uomo di 41 anni, un operaio albanese, che ieri, sabato 9 giugno, a Pontedera, in località Il Romito, si è barricato in casa cospargendosi di benzina e minacciando di far saltare in aria l'intero palazzo con il gas. L'uomo, dopo alcuni minuti di mediazione, è stato bloccato dai Carabinieri e trasportato in ospedale. E' stato arrestato con l'accusa di tentata strage e maltrattamenti in famiglia.



Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe agito per gelosia nei confronti della moglie che per sfuggire alla sua furia si era rifugiata in casa di parenti: a quel punto il 41enne si è chiuso in casa e si è cosparso di benzina.

Sul posto oltre ai Carabinieri, sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno fatto evacuare lo stabile, fermato la circolazione stradale e avvisato l'azienda che gestisce il gas per interrompere la fornitura. Fortunatamente tutto si è concluso senza conseguenze.