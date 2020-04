Minihospital dona guanti e mascherine al Lotti di Pontedera

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La situazione sanitaria determinata dalla pandemia di Coronavirus richiede, oltre ad un comportamento responsabile che segua fedelmente le indicazioni ministeriali, un contributo il più ampio possibile da parte di tutti alla lotta alla diffusione del virus. MiniHospital fin dall’inizio dell’epidemia ha messo in campo tutte le iniziative strutturali e organizzative interne per garantire sicurezza e protezione ai pazienti e ai propri operatori. Parallelamente MiniHospital si è prontamente reso disponibile con le proprie attrezzature e servizi a supportare il Servizio Sanitario Regionale, ed in particolare la ASL di riferimento territoriale, nelle attività legate al contrasto dell’epidemia. La nuova iniziativa di MiniHospital è una donazione per l’ospedale “Lotti” di Pontedera. Ieri pomeriggio il Direttore sanitario Giuseppe Lombardo ha consegnato alla farmacia dell’ospedale 2000 mascherine e 2000 guanti affinché possano essere utilizzati dal personale sanitario della ASL impegnato internamente e/o sul territorio della Valdera nella lotta giornaliera al virus.