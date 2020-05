Piazza Vettovaglie, minimarket somministra bevanda alcolica: 5mila euro di multa

Nell'ambito dei controlli alle misure di contenimento per il Covid -19, il personale della squadra amministrativa della Questura di Pisa ha proceduto ieri 8 maggio ad un sopralluogo presso un minimarket di Piazza delle Vettovaglie, a seguito della segnalazione al 113 di un assembramento di persone. Gli agenti sono giunti sul posto dopo poco tempo, non riscontrando la denunciata presenza. Tuttavia la Polizia ha accertato che un dipendente dell'esercizio commerciale in questione aveva somministrato senza autorizzazione una bevanda alcolica.

Il dettaglio pratico evidenziato dagli inquirenti è l'aver consegnato la bevanda al cliente dopo averla stappata. E' scattata quindi la sanzione ai sensi della Legge Regionale 62 del 23 novembre 2018, che prevede il pagamento di una sanzione di circa 5mila euro.