Tmm Pontedera: il Ministro Fedeli in visita al presidio

Il Ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli ha visitato ieri, 4 febbraio, il presidio dei lavoratori della Tmm di Pontedera, portando la sua solidarietà ai dipendenti licenziati ed aderendo alla raccolta firme lanciata dalla Cgil per il pagamento degli stipendi. E' denuncia del sindacato il fatto che il liquidatore non abbia versato le ultime spettanze dovute a chi partecipa alla mobilitazione.

"Ho deciso di cominciare la mia campagna elettorale - ha scritto la Fedeli - partendo da Pontedera e visitando il presidio permanente delle lavoratrici e dei lavoratori della Tmm insieme al sindaco Simone Millozzi, alla consigliera regionale Alessandra Nardini e a Marco Comparini, segretario generale della Fiom-Cgil di Pisa. Il gruppo di lavoratrici e lavoratori che ho incontrato chiede solo rispetto e lavoro. Credo che sia necessario per la politica stare al loro fianco e contribuire alla soluzione di questa vertenza che rappresenta un simbolo: non si può consentire ad un'azienda di comportarsi così. Chi investe ha una responsabilità verso le famiglie e verso il territorio. Garantirò l'attenzione del Governo e sarò a disposizione. So di aggiungermi ad un lavoro importante delle istituzioni locali ed è fondamentale fare sistema".