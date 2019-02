Il ministro Fontana contestato a Pisa

Contestato ieri, sabato 23 febbraio, a Pisa il ministro per la Famiglia Lorenzo Fontana che ha partecipato ad un incontro organizzato dalla Lega alle Officine Garibaldi. La zona di via Gioberti è stata blindata dalle forze dell'ordine mentre decine di manifestanti hanno risposto alla chiamata di Non Una di Meno per contestare con slogan e striscioni le politiche della famiglia promosse dallo stesso ministro.