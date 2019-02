Il ministro della Giustizia Bonafede alla Scuola Sant'Anna

Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede sarà a Pisa lunedì 18 febbraio per partecipare al seminario promosso dall'Associazione degli Allievi della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e Rotary Club Pisa dal titolo 'La riforma della giustizia in Italia'. L'appuntamento, con inizio alle ore 16.45, si terrà presso l’aula magna della Scuola Superiore Sant’Anna. L’evento inizia con i saluti del rettore Pierdomenico Perata, del presidente dell'Ordine degli avvocati di Pisa Alberto Marchesi, del presidente del Rotary Club Pisa Tommaso Strambi, dell’allievo Matteo Nebbiai per l’Associazione degli Allievi.

In apertura (ore 17.00) la relazione del guardasigilli Bonafede. A seguire (ore 17.30) la sessione sulla riforma della giustizia civile con il segretario dell'Ordine degli avvocati di Pisa Stefano Pulidori e quella (ore 18.00) sulla riforma della giustizia penale, con il segretario dell’Unione delle camere penali Eriberto Rosso; il presidente di sezione della Corte di cassazione Giorgio Fidelbo; il professore di diritto penale all’Istituto Dirpolis (Diritto, politica, Sviluppo) della Scuola Superiore Sant'Anna Alberto Di Martino. Modera e conclude la professoressa di diritto penale all’Istituto Dirpolis (Diritto, politica, Sviluppo) della Scuola Superiore Sant'Anna Gaetana Morgante.