Il ministro Speranza alla Scuola Sant'Anna: "Robotica e intelligenza artificiale strade da percorrere"

Tappa pisana ieri, venerdì 22 novembe, per il ministro della Salute Roberto Speranza che ha incontrato anche i gruppi di ricerca e gli allievi ordinari e di dottorato della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Le componenti della Scuola d'eccellenza hanno presentato al ministro il lavoro di ricerca e formazione che, da anni, si svolge sulle tematiche di frontiera, che hanno impatto sulla salute dei cittadini e sull’organizzazione e gestione dei servizi sanitari. La ricerca in campo clinico e sperimentale, le attività di valutazione della performance dei sistemi sanitari regionali svolta dal Laboratorio MeS Management e Sanità dell’Istituto di Management, l’innovazione tecnologica e gli sviluppi nel campo della BioRobotica sono stati oggetto di riflessione e dibattito con il ministro.

La rettrice Sabina Nuti ha evidenziato quanto sia “importante nella missione della Scuola Superiore Sant’Anna svolgere attività di ricerca e di formazione di eccellenza che, al contempo, garantisca adeguato impatto a favore della collettività. In questa prospettiva è fondamentale il supporto alle amministrazioni pubbliche e al Sistema Sanitario Nazionale”.

Il ministro Roberto Speranza ha sottolineato come “la ricerca, la robotica, l'intelligenza artificiale e l'interdisciplinarietà sono le strade che dobbiamo percorrere con convinzione per portare l'Italia nel futuro. Grazie per la passione e per le energie che ogni giorno mettete in questa battaglia difficile. Io sarò sempre al vostro fianco”.