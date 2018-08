Arte in lutto: è morto Mino Trafeli

Lutto nel mondo dell'arte. E' infatti deceduto la notte scorsa, all'età di 95 anni, lo scultore volterrano Mino Trafeli che ha lasciato la sua impronta non solo nella sua città natale ma anche a Pontedera e in Valdera.

Partigiano, intellettuale, ha esordito alla Biennale di Venezia nel 1964. Il suo percorso artistico lo ha portato a sperimentare ogni forma di espressione: dalla pittura alla scultura, alla grafica, all'uso della fotografia, del video, della musica e del teatro. Fu uno dei promotori assieme a Enrico Crispolti della manifestazione di arte ambientale denominata Volterra '73 in cui gli artisti furono chiamati a progettare, incontrandosi con la città e dialogando con essa. L'incontro tra Trafeli e Pontedera avvenne nel 2006 in occasione del Cantiere Trafeli premiato dalla Regione Toscana. Si è trattato di un prestigioso riconoscimento regionale per aver creduto in una modalità di lavoro fondata sulla ricerca, sull'innovazione e sul confronto.

Cantiere Trafeli, promosso dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Pisa, dal Comune di Pontedera, dalla Fondazione Piaggio assieme ai Comuni di Ponsacco e Lajatico, è stato un grandissimo laboratorio di progettazione e di riqualificazione urbana attraverso interventi plastico ambientale eseguiti nei territori coinvolti. Tre le opere monumentali realizzate da Mino Trafeli: Acriliconatura a Lajatico, Lunare attraversamento alla rotonda di Camugliano a Ponsacco e Origine Vespa a Pontedera. Cantiere Trafeli è stato il primo Cantiere itinerante che ha saputo creare un ponte tra le diverse dinamiche di linguaggio, tra gli artisti ed i giovani, il Maestro e il pubblico, laddove l’artista diventa interprete, autore e spettatore.

"Grazie Mino per aver portato, con coraggio e innovazione, l'arte fuori dai salotti e per aver apportato nella tua produzione elementi di cambiamento nel concetto stesso di arte: la scocca in alpacca, bronzo e marmo per evocare uno dei simboli maggiori del made in Italy ne è un esempio" affermano dall'amministrazione comunale di Pontedera, esprimendo cordoglio per la scomparsa dell'artista.

"Con Mino Trafeli si spegne un grande del Novecento italiano - sottolinea il sindaco di Volterra Marco Buselli - un volterrano autentico, un combattente. Proprio l'altro giorno, assieme al professore Renato Bacci, abbiamo parlato con lui, mentre era ricoverato in ospedale. L’amministrazione comunale e tutta la città si stringe in un grande abbraccio alla famiglia e agli amici di sempre. Volterra, che gli ha riconosciuto e tributato la civica benemerenza qualche anno fa, lo ricorda con affetto e stima. Le sue opere continueranno a farlo vivere tra noi".

"Un uomo dirompente e provocatorio - è il ricordo dell’assessore alla Cultura del Comune di Volterra Eleonora Raspi - un uomo che ha dedicato la sua vita all'arte, e che sicuramente lascerà un grande vuoto nel panorama artistico non solo nazionale ma anche internazionale".