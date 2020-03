Misericordia di Cascina: consegne a domicilio di spesa e farmaci

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

I volontari della Misericordia di Cascina si rendono disponibili ad accogliere eventuali richieste da persone anziane e/o in difficoltà a muoversi in questo momento critico che tutti stiamo affrontando, per la consegna al domicilio di spesa alimentare, farmaci indispensabili e generi di prima necessità. Coloro che necessitano dell’aiuto della Misericordia di Cascina, dovranno chiamare il nostro centralino al n. 050 701901.

