Misericordia di Ponsacco: fiore all'occhiello del territorio

Una pluralità di servizi e apparecchiature d'avanguardia per una diagnostica attenta e scrupolosa. La Misericordia di Ponsacco nasce nel 1898, oggi conta più di 1400 soci, e circa 150 volontari. Una realtà importante della Valdera con offerta polivalente di servizi: trasporti, diagnostica, 40 ambulatori medici e specialistici, medicina del lavoro, un'infermeria e un piano accreditato/convenzionato con il SSN nel quale abbiamo RX, MOC, Ecografia, Cardiologia. Alberto Lemmi: abbiamo messo in campo una pluralità di servizi e apparecchiature d'avanguardia per una diagnostica attenta e scrupolosa, cercando di soddisfare le necessità dei nostri Cittadini a prezzi molto simili al ticket. Da pochi giorni ospitiamo nei nostri ambulatori di Ponsacco altri due professionisti: la Dott.ssa Francesca Angelotti, specialista in Immunologia Clinica e Allergologia e il Dott.Tolve Silvio, specialista in cardiologia e Angiologia. Piero Iafrate direttore: la mission della Misericordia resta sempre quella di aiutare le Persone, lo facciamo con i Trasporti socio sanitari, servizi medici e diagnostica. Se siamo arrivati dove siamo lo dobbiamo al buon cuore dei volontari, ai dipendenti, al governatore Alberto Lemmi, ai membri del magistrato e ai medici. Mai allontanarci dal nostro obiettivo principale: assistere i bisognosi, chi soffre facendolo bene! Lo scorso Luglio abbiamo inaugurato un nuovo reparto ecografico, erano presenti alla cerimonia d'inaugurazione l'Assessore Diritto alla salute, Stefania Saccardi, il Sindaco Francesca Brogi, Andrea Pieroni Consigliere Regionale e David Brogi Assessore al Sociale. La Cardiologia e la Moc rappresentano altre due eccellenze che vedono nell'attività diagnostica una collaborazione con Professionisti e specialisti del settore. Proprio nel mese di dicembre per incentivare la prevenzione saranno offerti pacchetti costruiti ad hoc per il Cittadino e a prezzi molto interessanti. Per prenotazioni Tel: 0587-731453

