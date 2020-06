Misericordia Ponsacco: nuovi ambulatori medico-specialistici al servizio del territorio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La Misericordia Ponsacco è una importante realtà della Valdera, con 1400 Soci in attivo e un'offerta di molteplici servizi: Trasporti, Ambulatori specialistici e di medicina generale, diagnostica con apparecchiature d'avanguardia. Oggi più che mai con i suoi Volontari è attiva sul territorio per fronteggiare l'emergenza Covid-19 insieme alle altre associazioni. "Stiamo vivendo un momento epocale - commenta il direttore, Dr. Piero Iafrate - per una pandemia che ci ha costretti a casa e con non poche difficoltà. Ma è proprio in questi momenti che bisogna investire tempo e risorse ed è per questo che abbiamo ritenuto essenziale intensificare le nostre forze, ospitando nella nostra Struttura di Ponsacco nuovi specialisti (oltre ai quaranta già presenti) che di seguito elenchiamo: - Dr. Enrico Calderani - Psichiatra - Dr.ssa Francesca Angellotti - Allergologa - Dr.ssa Alice Bartolini - Specialista in Ecografia e trattamento patologie muscolo scheletriche, articolari, terapia infiltrativa, eco-guidata e mesoterapia - Aldo Baroncelli - Massofisioterapista Per info e prenotazioni visite telefonare al 0587-731453 "Una ricerca continua,- aggiunge Iafrate-, quella di confrontarsi ogni giorno con le esigenze delle Persone traducendole in tempi brevi in piano d'azione. Del resto la nostra mission ci porta a studiare iniziative medico scientifiche per servire il Territorio, offrendo non solo un servizio di trasporto sociale e sanitario ma anche un'accurata attività diagnostica e medico specialistica. Con oltre 40 medici la Misericordia copre quasi tutte le branche della medicina. Per una ricerca accurata e per info vi invitiamo a consultare il nostro sito: www.misericordiaponsacco.it Il Governatore Alberto Lemmi: "Abbiamo investito risorse economiche importanti per realizzare una struttura che fosse vicina alle Persone e al Territorio, acquistando mezzi, attrezzature per la diagnostica e creando ambulatori specialistici. Veder crescere una struttura complessa come la nostra Misericordia mi riempie di gioia, e in essa i giovani e i volontari che sono le nostre colonne portanti. Ci auspichiamo che il volontariato superi questa crisi di identità, sono purtroppo sempre meno le Persone che scelgono di avvicinarsi al volontariato, un mondo che a mio avviso aiuta a maturare e a crescere bene. Noi ci siamo per chi volesse fare volontariato! "

