Miss Italia: selezioni regionali al Parco di San Rossore

Si terrà al ristorante La Sterpaia del Parco di San Rossore la selezione regionale di Miss Italia, in programma per venerdì 20 luglio. La serata con cena-spettacolo vedrà ragazze provenienti da varie località della Toscana, che cercheranno di conquistare una delle 6 fasce a disposizione, fra cui quella di Miss San Rossore che darà il diritto di partecipare alla semifinale regionale in programma per domenica 5 agosto a Montecatini Terme. Per la cena sono consigliate le prenotazioni (340/8806864 e 340/3717064).

Inizio previsto alle ore 21.30. Presentatore della serata Raffaello Zanieri, personaggio legato a Miss Italia oramai da diversi anni. Dopo le sfilate di rito davanti alla giuria ed al pubblico, prima in abito e poi con il body dello sponsor, sarà eletta la vincitrice.

L'appuntamento avrà un prologo nel pomeriggio, alle ore 18, con un ulteriore casting per nuove ragazze iscritte sul momento al concorso. Una commissione di esperti visionerà le ragazze che saranno presenti al ristorante La Sterpaia. Le ragazze prescelte al casting del pomeriggio sfileranno la sera stessa nella selezione con altre ragazze già selezionate precedentemente in altri casting. Le ragazze interessate a partecipare possono chiamare la Syriostar al numero 0572/71779 o il numero 335/7306153, oppure iscriversi direttamente sul sito ufficiale di Miss Italia.

Ad occuparsi dell'organizzazione dell'intero cartellone delle selezioni 2018 di 'Miss Toscana', come avviene ormai da 37 anni, sarà Gerry Stefanelli dell'agenzia Syriostar di Montecatini Terme. La buona riuscita del concorso sarà garantita dal lavoro di Alessandro Ferrari, con la collaborazione di Alessio Stefanelli e di Giovanni Rastrelli. "Sarà un cammino lungo ma interessante - dice Gerry Stefanelli - ricco di spunti e di motivazioni per le ragazze che si confronteranno non soltanto a colpi di bellezza, ma anche di simpatia e di voglia di emergere nel mondo dello spettacolo, dove le miss godono sempre di importanti opportunità".

