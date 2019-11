'Miss Mamma Italiana 2020': a Pisa la fascia per la categoria over 56 anni

Proseguono in tutta Italia le selezioni per l’edizione di 'Miss Mamma Italiana 2020', concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 27esima edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia 'Gold' per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia 'Evergreen' per le mamme con più di 56 anni. La competizione sostiene 'Arianne' Associazione Nazionale Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di giovani donne italiane in età fertile.

Al disco club 'lo Stivale' di Bagno a Ripoli, domenica 24 novembre, si è svolta una selezione valevole per l’elezione finale. Le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche, coinvolgendo il marito o i figli. La giuria, ha proclamato vincitrice della selezione Sonia Benelli, 31 anni, operatrice socio assistenziale, di Castiglione Garfagnana (LU), sposata con Tommaso, mamma di Sofia di 5 anni e attualmente in attesa del secondo figlio che nascerà a gennaio.

La fascia 'Miss Mamma Italiana GOLD', riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni, è andata ad Anna Mancini, 54 anni, impiegata, di Firenze, mamma di Michael, Sharon, Jennifer e Kevin di 32, 30, 29 e 12 e dei gemelli Chantal, Michelle e Liam, di 4 anni. La fascia 'Miss Mamma Italiana EVERGREEN', riservata alle mamme con più di 56 anni, è andata a Morena Pietroni, 59 anni, educatrice, di Mezzana (San Giuliano Terme), mamma di Luca di 30 anni.