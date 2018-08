Miss Toscana 2018: è Sofia la più bella del Granducato

E' Sofia Penco di Bibbona (Livorno) la nuova Miss Toscana 2018, incoronata l'altra sera sul palco di piazza Garibaldi a Casciana Terme. Sofia, 20 anni, l'ha spuntata nel gruppo delle 24 finaliste regionali e capeggerà la squadra delle 8 rappresentanti toscane che domenica 2 settembre si presenteranno a Jesolo per le prefinali nazionali del concorso di Miss Italia.

La serata è stata organizzata dall'amministrazione comunale di Casciana Terme-Lari, dalle Terme di Casciana e Bagni di Casciana e dall'Unione Sportiva Casciana Terme.



La squadra delle rappresentanti della Toscana in gara a Jesolo sarà così composta:



- Miss Toscana - Sofia Penco - 20 anni - di Bibbona (LI)

- Miss Cinema Toscana - Martina Iacomelli - 21 anni - di Marina di Pisa (PI)

- Miss Eleganza Toscana - Diletta Bitorzoli - 25 anni - di Prato

- Miss Sorriso Toscana - Giulia Carboni - 22 anni - di Rufina (FI)

- Miss Equilibra Toscana - Simona Rosati - 26 anni - di Empoli (FI)

- Miss Miluna Toscana - Maira Spinelli - 19 anni - di Empoli (FI)

- Miss Rocchetta Bellezza Toscana - Gloria Tonini - 22 anni - di Piazza al Serchio (LU)

- Miss Sport Toscana - Ginevra Gallo - 18 anni - di Firenze



Miss Toscana 2018 è stata premiata da Mirko Terreni, sindaco di Casciana Terme-Lari, dalla dottoressa Arabella Ventura delle Terme di Casciana e

direttore generale di Bagni di Casciana e da Lavinia Mannucci Miss Toscana 2018 ed ha ricevuto da Michele Benvenuti, della omonima gioielleria di Pontedera, il gioiello messo a disposizione dallo sponsor nazionale Miluna.



Durante la serata è stata premiata da Davide Testi, presidente dell'U.S. Casciana Terme, Donna Orlandi, 17 anni, di Forte dei Marmi (LU) come

Miss Mascotte Toscana 2018: la vincitrice fortemarmina sarà la prima finalista regionale del concorso di Miss Toscana per l'edizione 2019. Altro riconoscimento affettivo del concorso di Miss Toscana è stato il premio Lolette Conti, mamma di Carlo, che è andato a Giorgia Giangrasso di Signa (FI).



La serata è stata condotta da Raffaello Zanieri e da Rachele Risaliti, Miss Italia 2016.