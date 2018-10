Misura cautelare per rapina: il 20enne destinatario è già in carcere per altri reati

Nel pomeriggio di ieri, 8 ottobre, i Carabinieri di Pisa hanno notificato ad un cittadino moldavo di 20 anni l'ordinanza di custodia cautelare per rapina. A fine settembre il giovane, spiegano gli inquirenti, avrebbe strattonato durante una notte un ragazzo minorenne in via Bixio per rubargli il cellulare. L'avviso della misura è arrivato al Don Bosco: il 20enne infatti è già ristretto in carcere per altri reati predatori.