Viabilità: modifiche alla circolazione veicolare per lavori pubblici in vari quartieri di Pisa

Lavori pubblici e modifiche al traffico. Il Comune di Pisa ha disposto per i prossimi giorni alcune misure alla circolazione, in tre quartieri.

Via Putignano

A causa di un intervento di riparazione della condotta idrica da parte di Acque spa, dalle ore 8 di lunedì 4 febbraio fino al termine dei lavori, comunque non oltre venerdì 8 febbraio, via Putignano all’altezza dell’intersezione con via Immaginetta compresa, sarà percorribile in senso unico alternato regolato da impianto semaforico temporaneo e divieto di sosta con rimozione coatta nell’area di intervento. Previsto il restringimento di carreggiata e divieto di transito pedonale sul marciapiede su via Immaginetta nella intersezione con via Putignano.

Gagno

Sempre da lunedì 4 febbraio e fino al 12 febbraio, nell’ambito dell’intervento sulla fognatura bianca, saranno adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità e sosta: in via Tino da Camaino, da via della Pura a via Cecco di Pietro, chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta, obbligo a sinistra su via della Pura direzione Est Ovest verso via Cecco di Pietro.

Ponte del Cep

Da lunedì 4 febbraio fino al 12 febbraio, con orario 8-17, divieto di transito pedonale sul marciapiede del Ponte del Cep, lato Est, e restringimento di carreggiata e senso unico alternato regolato da movieri o impianto semaforico con lavori in stato di avanzamento, per lavori di installazione del nuovo impianto di illuminazione pubblica.