Capodanno 2018 a Pisa: come muoversi in città fra chiusure al traffico e mezzi pubblici

Oltre alle misure di sicurezza previste per il Capodanno 2018, il Comune di Pisa ha disposto una serie di misure per la viabilità al fine di permettere lo svolgimento regolare degli spettacoli in programma. Centro storico e Lungarni saranno chiusi al traffico per tutta la giornata e la sera del 31 dicembre.

Come arrivare in centro

Night Lam

Sono a disposizione la Night Lam Rossa e la Night Lam Blu dalle 20.45 alle ore 2.15 con accesso al servizio gratuito, con i seguenti percorsi:

- Night Lam Rossa (parcheggio scambiatore di via Pietrasantina)

Parcheggio Pietrasantina, Via Bonanno, Via Rustichello, Via Fermi, Ponte Solferino, Lungarno Sonnino, Via di Porta a Mare, Via Bixio, Via Crispi, Ponte Solferino, Via Fermi Via Fermi, Via Rustichello, Via Bonanno, Park Pietrasantina;

- Night Lam Blu (parcheggio scambiatore via Matteucci davanti all'Esselunga)

Via Cisanello, Via Matteucci, Ponte della Vittoria, Lungarno Fibonacci, Ponte della Fortezza, Lungarno Buozzi, Via Matteotti, Via Matteucci, Via Cisanello (con deviazione delle corse dopo la mezzanotte da Via Cisanello, Via di Padule, Via De Ruggero, Via Luzzato, Via Volpi, Via Santa Marta, Lungarno Buozzi

Pisamover

Per la notte del 31 dicembre è possibile usufruire dei parcheggi Pisamover di via Aurelia e via Goletta e prendere la navetta e raggiungere velocemente il centro storico. E’ possibile lasciare l’auto fino a 18 ore, spendendo 1,20 euro, incluso il biglietto di andata e ritorno per la navetta (per gli altri passeggeri in auto il prezzo della navetta resta sempre 1,20 euro a testa). Il servizio del Pisamover sarà prolungato fino alle 3 del mattino.

A disposizione anche i parcheggi di via Paparelli e via di Pratale da cui è facilmente raggiungibile il centro a piedi in 15 minuti.

Modifiche al traffico

Divieti di sosta

Su Lungarno Galilei, nel tratto vicolo Lanfranchi - piazza S. Sepolcro, istituzione del divieto di sosta con rimozione (eccetto veicoli individuati dagli organizzatori muniti di apposito contrassegno) dalle ore 8 del 29/12 alle ore 12 del 2/1/2018; tratto piazza S. Sepolcro - piazza XX Settembre, istituzione del divieto di sosta con rimozione dalle ore 14 del 31/12 alle ore 10 del 1/1/2018.

Su Lungarno Gambacorti nel tratto piazza XX Settembre - via delle Belle Donne istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 4 del 30/12 alle ore 12 del 2/1/2018.

Su Lungarno Pacinotti nel tratto via Curtatone e Montanara - piazza Garibaldi istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 14 del 31/12 alle ore 10 del 1/1/2018.

Su Lungarno Mediceo nel tratto piazza Garibaldi - piazza Cairoli istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 14 del 31/12 alle ore 10 del 1/1/2018.

Limiti alla circolazione

Ponte di Mezzo: chiusura al traffico veicolare dalle ore 9 del 30/12 alle ore 13 del 01/01. Chiusura al transito pedonale dalle ore 23 del 31/12 fino a fine esigenze, previste per le ore 01 del 01/01;

Lungarno Galilei: chiusura al traffico veicolare dalle ore 11 alle ore 13 del 31/12 al fine di consentire le prove di spettacolo del braccio della gru montata sul lungarno Gambacorti; chiusura al traffico veicolare dalle ore ore 16,30 del 31/12 alle ore 10 del 1/1/2018 per lo svolgimento degli spettacoli del capodanno.

Lungarno Gambacorti: tratto ponte di Mezzo - via delle Belle Donne chiusura al traffico veicolare dalle ore 6 alle ore 9 del 30/12 per consentire il posizionamento della Gru per lo spettacolo del 31/12, di fronte a palazzo Gambacorti; chiusura al traffico veicolare dalle ore 11 alle ore 13 del 31/12 al fine di consentire le prove di spettacolo; chiusura al traffico veicolare dalle ore ore 16,30 del 31/12 alle ore 10 del 1/1;

Lungarno Pacinotti: tratto piazza Carrara - via C. Montanara - chiusura al traffico veicolare dalle ore 15,30 del 31/12 alle ore 10 del 1/1/2018 ad eccezione dei veicoli in possesso di autorizzazione al transito ZTL nord; tratto via C. Montanara - piazza Garibaldi chiusura al traffico veicolare dalle ore 15,30 del 31/12 alle ore 10 del 1/1.

Lungarno Mediceo: tratto piazza Garibaldi - piazza Cairoli chiusura al traffico veicolare dalle ore 15,30 del 31/12 alle ore 10 del 1/1.

Piazza San Sepolcro e via Dal Borgo: inversione del senso di marcia di con nuova direzione L.no Galilei - via S. Martino dalle ore 16,30 del 31/12 alle ore 10 del 1/1.

Via San Martino e via Toselli: abrogazione dell’area pedonale dalle ore 16,30 del 31/12 alle ore 10 del 1/1, al fine di consentire il deflusso dei residenti della ZTL S. Martino verso il lungarno Gambacorti.

Ponte della Fortezza: istituzione del senso unico di marcia con direzione sud - nord dalle ore 16,30 del 31/12 alle ore 10 del 1/1.