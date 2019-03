Lavori a Cisanello: le modifiche al traffico

Al fine di eseguire lavori di scavo per effettuare il ripristino di un allaccio fognario da parte di Acque spa nel quartiere di Cisanello in via di Padule, poco prima della rotatoria con via De Ruggeri, verranno adottati i seguenti provvedimenti di modifica al traffico veicolare:

- VIA DI PADULE, all’altezza dell’intersezione con via Grassi, dalle 9 di giovedì 21 marzo al termine dei lavori, comunque non oltre le 18 di venerdì 22 marzo, la corsia con direzione da Sud a Nord sarà chiusa al traffico veicolare con deviazione obbligatoria a destra verso via Grassi. Sarà inoltre istituito il divieto di transito ai veicoli pesanti nel tratto da via Grassi a via Bargagna, con direzione obbligatoria su quest’ultima. Per la durata dei lavori sarà inoltre istituito il divieto di transito pedonale sul marciapiede nell’area di intervento;

- VIA GRASSI, dalle 8 di giovedì 21 marzo al termine dei lavori, comunque non oltre le 18 di venerdì 22 marzo, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta da via di Padule al civico 2.

Nel periodo di chiusura della corsia di via di Padule, sarà possibile seguire il percorso alternativo: svolta a destra su via Grassi, via Viale, rientro su via di Padule. I bus del CTT-Nord e i veicoli pesanti seguiranno il percorso alternativo: via Bargagna, via Frascani, via Pungilupo.

In via San Martino e via Ceci prosegue l'intervento per il rifacimento dell'illuminazione pubblica di tutto il quartiere. Al fine di consentire il montaggio delle linee elettriche alle nuove lampade dell'illuminazione, da giovedì 21 marzo al termine dei lavori, comunque non oltre il 21 aprile, con orario 8 - 17, eccetto i giorni di mercoledì, sabato e domenica nella parte occupata dal mercato, saranno adottati i seguenti provvedimenti temporanei di sosta con lavori in stato di avanzamento:

- VIA CECI, divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati con cantieri in stato di avanzamento di 15/20 metri al giorno;

- VIA S. MARTINO, divieto di sosta con rimozione coatta lato Sud con cantieri in stato di avanzamento di 15/20 metri al giorno.