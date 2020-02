Domenica la gara ciclistica 'Classica del Mare': le modifiche al traffico sul litorale

La mattina di domenica 1° marzo sul litorale si terrà la gara ciclistica 'Classica del Mare', con partenza e arrivo in piazza Sardegna passando dal litorale e dalle strade interne alla pineta (via Bigattiera, via di Torretta, via Vecchia di Marina). Per consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva in sicurezza, sono previste alcune modifiche al traffico e alla sosta.

Nello specifico: chiusura al traffico veicolare, con sospensione della pista ciclabile e divieto di sosta, in via Padre Agostino da Montefeltro, Piazza Sardegna (lato mare), piazza Gorgona (lato mare) e via Repubblica Pisana dalle 8.00 alle 14.00; su tutte le strade perpendicolari al lungomare interessato dalla gara ciclistica sarà istituito il senso unico alternato a vista; chiusura al traffico veicolare e pedonale di via Bigattiera (lato mare), via di Torretta, via Vecchia di Marina dalle 9.00 alle 12.00; dalle 9.30 alle 13.00 circa sospensione del traffico nel tempo strettamente necessario al passaggio della gara in via Litoranea (da via Arnino a via Bigattiera), via Livornese (da via Vecchia di Marina a via D. Orlandi), via D. Orlandi, viale D’Annunzio (dalla “Rampa” a Marina di Pisa), via Ceccherini, via Barbolani, via Maiorca e Piazza delle Baleari.