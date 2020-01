Domenica 19 gara ciclistica tra Tirrenia e San Piero a Grado, le modifiche al traffico

Domenica 19 gennaio, dalle 8.30 alle 11.30, si terrà la gara ciclistica 'Trofeo Inkospor' organizzata da ASD Euroteam 2.0, con partenza e arrivo al parco sportivo in via Mezzapiaggia a Tirrenia, passando dal viale del Tirreno, dalla Bigattiera, da via Vecchia di Marina e da San Piero. Per consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva, dalle 8.30 fino al termine della gara saranno adottati i seguenti provvedimenti alla viabilità:

chiusura al traffico di via Mezzapiaggia nel tratto da via Livornese a via dei Castagni

chiusura al traffico limitata al tempo necessario al passaggio della gara (che comprenderà 4 giri) delle seguenti vie: via Valente, via Pisorno, viale del Tirreno, via Bigattiera, via di Torretta, via Vecchia di Marina, via Livornese.

Gli organizzatori provvederanno ad apporre adeguata segnaletica di preavviso chiusura strada per gara sportiva su tutte le strade interessate su ambo le direttrici di marcia.