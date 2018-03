Gara ciclistica tra Marina e San Piero a Grado: percorso e modifiche al traffico

Domenica 4 marzo si svolge tra Marina di Pisa e San Piero a Grado la gara ciclistica 'Classica del Mare', organizzata dalla Polisportiva Portammare. Un circuito che gli atleti ripeteranno 5 volte e che parte da piazza Gorgona e prosegue sul lungomare, poi nelle vie Maiorca, Barbolani, Darwin, viale D'Annunzio, Orlandi, via vecchia di Marina, via di Torretta, via Bigattiera, litoranea, ritorno sul lungomare.

Le modifiche al traffico per consentire la manifestazione: lungomare (via padre Agostino da Montefeltro, piazza Sardegna, piazza Gorgona lato mare via Repubblica Pisana) chiuso dalle 7 a fine gara previsto alla massimo per le 14, senso unico alternato nelle strade perpendicolari al lungomare. Il resto del percorso, compresi Bigattiera e viale D’Annunzio, chiuso al solo passaggio della gara.