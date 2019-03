Asfaltature e potature piante: le modifiche al traffico

Diversi interventi previsti a partire da lunedì 4 marzo per lavori di asfaltatura, taglio di alberi e lavori idraulici in corso.

Ecco tutte le modifiche al traffico previste.

Asfaltature in zona via Pietrasantina

Dal 4 al 7 marzo Pisamo esegue lavori di asfaltatura, con le seguenti modifiche al traffico:

VIA DEL MARMIGLIAIO, lato Nord dal civ. 40 a Via Pietrasantina, nei giorni 4 e 5 marzo, divieto di sosta con rimozione coatta e restringimento di carreggiata;

VIA TEVERE, nei giorni 4 e 5 marzo, divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati e restringimento di carreggiata;

VIA ADIGE, da Via Tevere a fondo chiuso, nei giorni 4 e 5 marzo, divieto di sosta con rimozione coatta e chiusura al traffico veicolare eccetto residenti;

VIA PIETRASANTINA, civ. 107/109, nei giorni 4 e 5 marzo, senso unico alternato regolato da movieri;

VIA ADIGE, nei giorni 5 e 6 marzo, divieto di sosta con rimozione coatta e chiusura al traffico veicolare eccetto residenti;

VIA TIMAVO, nei giorni 5 e 6 marzo, divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati e chiusura al traffico veicolare eccetto residenti;

VIA ISONZO, nei giorni 5 e 6 marzo, divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati e chiusura al traffico veicolare eccetto residenti;

VIA BRENTA, nei giorni 6 e 7 marzo, divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati e chiusura al traffico veicolare eccetto residenti;

VIA PO, nei giorni 6 e 7 marzo, divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati e chiusura al traffico veicolare eccetto residenti.

Lavori di sicurezza idraulica in via Tino da Camaino

Prosegue l’intervento per la messa in sicurezza idraulica del secondo Lotto di Pisa Nord, zona di Porta a Lucca.

Dal 4 al 30 marzo queste le modifiche al traffico:

VIA TINO DI CAMAINO, da Via Antonio Pisano a Via Collodi, chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta;

VIA TINO DI CAMAINO da Via Martiri delle Ardeatine a Via della Pura, chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta;

PASSAGGIO A LIVELLO VIA DI GAGNO, senso unico consentito solo in ingresso città da Via S. Jacopo a Via Tino di Camaino; obbligo a sinistra su Via della Pura direzione Est Ovest verso.

Lavori per taglio e potatura di piante a Gagno e a Santa Croce in Fossabanda

La ditta Euroambiente, che gestisce il global service del verde pubblico per il Comune di Pisa, dal 4 al 22 marzo esegue lavori di potatura e rimozione di alcune piante di pino. Queste le modifiche al traffico:

VIA DI GAGNO da Via S. Jacopo alla Scuola, lato Nord, dal 4 al 12 marzo con orario 08:00/17:00, restringimento di carreggiata o senso unico alternato regolato da movieri a terra, divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati e divieto di transito pedonale sul marciapiede;

VIALE MICHELANGELO, da Piazzale Donatello a Via Brunelleschi lato Est, dal 4 al 12 marzo con orario 08:00/17:00, restringimento di carreggiata e divieto di sosta con rimozione. Divieto di transito pedonale sul marciapiede nell’area di intervento;

VIA BALDACCI, da S. Croce in Fossabanda a Via Cisanello, dal giorno 11 al 22 marzo con orario 08:00/17:00, restringimento di carreggiata e divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati. Divieto di transito pedonale sul marciapiede nell’area di intervento.