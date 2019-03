Ciclismo, 'Classica del mare' a Marina: le modifiche al traffico

Gara ciclistica domenica 3 marzo a Marina di Pisa. Per permettere lo svolgimento della 'Classica del Mare', in programma su un percorso prestabilito tra Marina e San Piero a Grado, è stata stabilita la chiusura al traffico veicolare al passaggio dei ciclisti e per tutta la durata della gara del Lungomare marinese, nello specifico dalle ore 7 al termine della manifestazione, comunque non oltre le ore 1.



Questi i provvedimenti di modifica al traffico:

VIA PADRE AGOSTINO DA MONTEFELTRO, PIAZZA SARDEGNA lato mare, PIAZZA GORGONA lato mare e VIA REPUBBLICA PISANA: istituzione del divieto di transito veicolare, sospensione della pista ciclabile e divieto di sosta con rimozione coatta; istituzione del senso unico alternato a vista su tutte le strade perpendicolari al lungomare interessato dalla gara ciclistica, con precedenza secondo il senso di marcia normalmente istituito;

Istituzione del divieto di transito veicolare al passaggio della gara nel percorso sotto riportato da effettuarsi 5 volte: partenza da Piazza Gorgona, Lungomare di Marina di Pisa – Via Maiorca – Via Barbolani – Via C. Darwin – L.no G. D’Annunzio – Via D. Orlandi – Via Vecchia di Marina – Via di Torretta – Via Bigattiera Lato Mare – Via Litoranea - arrivo Lungomare di Marina di Pisa.