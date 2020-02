Mercati del fine settimana a Pisa e sul litorale: le modifiche al traffico

Sabato 8 e domenica 9 febbraio, in Piazza dei Cavalieri, si terrà il mercato di antiquariato e artigianato 'Antiqua'. Per consentire lo svolgimento della manifestazione sono previste delle modifiche al traffico: entrambi i giorni, dalle 8 alle 20, Piazza dei Cavalieri e via Corsica saranno chiuse al traffico veicolare, mentre in via Consoli del Mare vigerà il senso unico alternato a vista con uscita in via Canto del Nicchio.

Domenica 9 febbraio sul lungomare di Marina di Pisa si svolgerà invece il mercato straordinario; anche in questo caso sono previste modifiche al traffico. Domenica, dalle 8 alle 18, divieto di transito veicolare e divieto di sosta in via della Repubblica Pisana (compresa Piazza Gorgona lato mare) e via Padre Agostino da Montefeltro (compresa Piazza Sardegna lato mare); nelle strade perpendicolari al lungomare sarà istituito il senso unico alternato.