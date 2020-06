Lavori di Acque a Cisanello: le modifiche al traffico

Per consentire lavori di scavo per la riparazione della condotta fognaria da parte di Acque Spa, a partire dalle ore 8 di mercoledì 3 giugno e fino al termine dei lavori, comunque non oltre le ore 18 di venerdì 5 giugno, rimarrà chiuso al traffico veicolare il tratto a Ovest della rotonda posta tra Via di Padule e Via Bargagna.

Nel dettaglio saranno adottate le seguenti modifiche al traffico: nella rotatoria tra via Bargagna e via di Padule chiusura al traffico veicolare del ramo in uscita verso Via Cisanello - Maccatella; in Via Norvegia, tratto perpendicolare a Via di Padule corsia Sud in uscita su quest’ultima, chiusura al traffico veicolare; obbligo a destra su Via Bargagna verso Via di Padule direzione Nord; obbligo a sinistra su Via di Padule verso Via Grassi per la direttrice Nord-Sud, eccetto residenti fino a Via Norvegia e Via Pardi.

Percorso alternativo per chi proviene da Via di Ruggiero verso l’Ospedale: a sinistra alla rotonda con Via di Padule, Via Pungilupo, Via Frascani, Via Bargagna.

Il Ctt-Nord attuerà le opportune variazioni ai percorsi, informando l’utenza mediante affissione alle fermate e capolinea.