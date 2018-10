Domenica di eventi in città: le modifiche al traffico

Domenica 14 ottobre si svolgerà a Pisa la XIIª edizione della Pisa Half Marathon, con partenza alle 9.30 da via Contessa Matilde e arrivo in Piazza del Duomo passando dal Parco di San Rossore.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione saranno effettuate alcune modifiche al traffico, tra cui:

- chiusura al traffico di via Contessa Matilde nel tratto tra via Piave e via Pietrasantina dalle 6.00 alle 10.00;

- chiusura al traffico da via C. Matilde a Viale delle Cascine, con limitazioni al traffico nelle vie limitrofe dalle 9.15 alle 10.00;

- senso unico di marcia in via 2 Settembre con direzione Pisa-Marina di Pisa, istituzione del senso unico di marcia in via Conte Fazio da via di Balduccio a via 2 Settembre dalle 07:00 alle 12:00;

- divieto di transito veicolare su Viale D’Annunzio nel tratto dal Ponte del Cep a via Isola del Giglio dalle ore 09:30 alle ore 12:30;

- divieto di transito su Lungarno Fibonacci, Lungarno Galilei, Lungarno Gambacorti, Lungarno Pacinotti, Lungarno Mediceo, Ponte della Fortezza, Ponte della Cittadella, Lungarno Simonelli, Piazza Terzanaia, Ponte Solferino, via S. Antonio tratto da via San Paolo a Lungarno Gambacorti. Abrogazione della corsia preferenziale di Via B. Croce dalle ore 09:30 alle ore 12:30;

- le strade con traffico veicolare aperto saranno delimitate da coni e transenne a protezione dei podisti in gara.

Sempre domenica 14 ottobre, nell’ultimo giorno dell’Internet Festival, Ponte di Mezzo sarà chiuso al traffico veicolare dalle 14.00 alle 21.00 per lo svolgimento dell’evento.



L’amministrazione comunale provvederà al posizionamento della segnaletica stradale. Sono inoltre previste alcune limitazioni alla sosta nelle zone interessate dalle manifestazioni.