Lavori e mercato: le modifiche al traffico nel weekend

Ecco le modifiche alla viabilità previste per il fine settimana a Pisa:

- Domenica 7 aprile, a partire dalle 7 del mattino fino al termine dei lavori, comunque non oltre le 19, sarà effettuata la chiusura al traffico veicolare del Lungarno Pacinotti, nel tratto da Piazza Carrara a Ponte di Mezzo, eccetto residenti ed autorizzati alla Ztl fino a Via Curtatone e Montanara. Sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione coatta da Piazza Garibaldi a Via Curtatone e Montanara. La chiusura al traffico è necessaria per effettuare la fresatura e asfaltatura finale dell’intero manto stradale del Lungarno nel tratto interessato dai lavori.

- Domenica 7 aprile per permettere lo svolgimento del mercato straordinario a Marina di Pisa sarà effettuata la chiusura del Lungomare dalle ore 7 alle ore 21. Nel dettaglio questi i provvedimenti temporanei di viabilità e sosta adottati:

VIA DELLA REPUBBLICA PISANA compresa Piazza Gorgona lato mare, istituzione del divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta;

VIA PADRE AGOSTINO DA MONTEFELTRO compresa Piazza Sardegna lato mare, istituzione del divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta.

Sarà istituito il senso unico alternato a vista nelle strade perpendicolari al lungomare, con precedenza al senso di marcia normalmente istituito, e sospesa la pista ciclabile del lungomare nel tratto occupato dai banchi del mercato.