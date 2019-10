Porta a Piagge: modifiche alla viabilità

A partire da oggi, venerdì 25 ottobre, cambia la circolazione stradale nella zona di Porta a Piagge tra via Cuppari e via Avanzi, per permettere un miglior deflusso del traffico nel quartiere e poter aumentare il numero dei parcheggi.

Ecco come cambia la circolazione nel dettaglio: viene istituito il senso unico di circolazione (al posto del doppio senso) in via Avanzi con direzione nord est – sud ovest da via Cuppari a via Fratelli Palme Touch; in via Giovanni Arcangeli senso unico da via Avanzi a via Vasco Viviani; in via Giovanni Battista Picotti senso unico da via Avanzi a via Viviani. Viene inoltre istituito il divieto di fermata su entrambi i lati di via Avanzi nel tratto compreso tra via Fratelli Palm Touch e piazza Richard Ginori.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Pisa usa la nostra Partner App gratuita !