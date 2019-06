Litorale in difesa delle tartarughe: cercasi volontari per individuare le uova

Dopo il ritrovamento nell’estate del 2017 lungo la costa di Tirrenia di alcune uova di Caretta caretta, la tartaruga marina più diffusa nel Mar Mediterraneo, e la stagione 2018 in cui si è registrato il record di nidificazioni in Toscana, per il secondo anno consecutivo il Comune di Pisa e Legambiente organizzano un’attività di monitoraggio delle nidificazioni di tartaruga, lungo il tratto di litorale da Marina di Pisa a Calambrone.

I volontari si alterneranno ogni giorno a coppie, a partire dalle 6 del mattino, nel monitoraggio di tutto il litorale pisano, perlustrando le spiagge di sabbia da Marina di Pisa fino allo Scolmatore a Calambrone. Il monitoraggio è previsto dal 10 giugno al 18 agosto, periodo di maggiore probabilità di deposizione delle tartarughe. I volontari precedentemente istruiti sulle modalità di osservazione della spiaggia saranno suddivisi in turni per coprire tutto il litorale.

Sabato 8 giugno alle ore 18, all’interno del programma di Marenia Nonsolomare, presso il Bagno 'L'Alba Big Fish' ci sarà un incontro pubblico di presentazione del progetto alla presenza di Legambiente, Tartamare e Comune di Pisa.

Tutti coloro che sono disponibili a collaborare a questa iniziativa possono contattare Legambiente Pisa al numero 050.553435 o per e-mail a: legambiente@legambientepisa.it . Oppure possono contattare l’Ufficio Ambiente del Comune di Pisa al numero 050.910485 o per e-mail a: ambiente@comune.pisa.it.