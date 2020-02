Calci: monitorati gli impianti di telefonia mobile contro l'inquinamento elettromagnetico

Il Comune di Calci si è dotato dello strumento normativo previsto dalla Regione Toscana per avere un ruolo nella scelta della collocazione delle antenne di telefonia da parte dei gestori. La legge regionale prevede che ogni anno entro il 31 ottobre le compagnie telefoniche inviino i propri piani di sviluppo ai comuni toscani; da quel giorno gli enti hanno 90 giorni per dare le proprie indicazioni ai gestori. La legge, nello specifico, prevede che un impianto non possa esporre la popolazione ad un campo elettromagnetico superiore ai 6 volt per metro. Da contemperare ci sono anche gli obiettivi di copertura del gestore stesso.

In collaborazione con Polab Srl, il Comune di Calci monitora la situazione dei campi elettromagnetici nel territorio comunale, constatando "non solo il pieno rispetto dei limiti di legge - scrive l'amministrazione - ma anche che sul territorio non si superi un volt per metro. I risultati dei monitoraggi, pubblicati e consultabili sul sito istituzionale dell’ente, vengono condivisi nelle scuole calcesane e in un’ apposita assemblea pubblica in sala consiliare".

Il consiglio comunale dello scorso 30 gennaio all’unanimità ha approvato il programma annuale che "non prevede particolari modifiche ma che sarà importante per continuare a monitorare il territorio in attesa dell’applicazione e dello sviluppo del nuovo sistema 5g". "La salute dei cittadini - dicono il sindaco Massimiliano Ghimenti e l’assessore all’ambiente Stefano Tordella -specie in un posto dove la qualità della vita e il contesto ambientale sono di gran rilievo, è l’obiettivo primario della nostra amministrazione e proprio in questo senso, e grazie al piano, vogliamo poter mitigare gli effetti dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche laddove ci troviamo al di sotto dei limiti di legge".