Via Conte Fazio: sacerdote travolto e ucciso da un pirata della strada

Un impatto violento che ha scaraventato a terra un anziano che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in via Conte Fazio. L'uomo purtroppo è deceduto. La vittima è un sacerdote, monsignor Giuseppe Ghilarducci, 84 anni, dell'Arcidiocesi di Lucca, che era arrivato a Pisa per andare a fare visita alla sorella. Secondo le prime informazioni l'automobilista non si sarebbe fermato ed è fuggito. Indagini sono in corso da parte della Polizia Municipale.



Monsignor Ghilarducci era nato a Capannori (Lucca) nel 1935, ordinato sacerdote nel 1964, era stato parroco di Vetriano, Colognora Val di Roggio, Celle, oltre ad aver ricoperto altri incarichi nell'Arcidiocesi lucchese.