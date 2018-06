Montacchiello, Navicelli ed ex Ciclilandia: "Proseguono i recuperi"

Montacchiello, Navicelli e l'area dell'ex Ciclilandia a Tirrenia. Sono le zone interessate da tre diverse delibere approvate dalla Giunta comunale nei giorni scorsi e grazie alle quali potrebbero prendere il via alcuni interventi di riqualificazione di queste aree.

Montacchiello: aree verdi e percorso vita

La prima delibera riguarda l'area di Montacchiello. "Una zona produttiva - ha affermato l'assessore all'Urbanistica, Ylenia Zambito - molto importante della città. Con il documento approvato dalla Giunta riorganizziamo il Piano attuativo dell'area prevedendo la realizzazione di nuovi spazi verdi e di un percorso vita attrezzato, come quello che troviamo ad esempio alle Piagge. L'obiettivo è quello di arricchire Montacchiello di servizi in modo che chi lavora qui possa avere degli spazi dedicati allo svago e al relax. Il tutto avverrà senza aumenti di volumetria, e quindi senza versare ulteriore cemento".

Nuove aziende ai Navicelli

Novità anche per quanto riguarda i Navicelli. "Su quest'area, interessata da un procedura di concordato fallimentare, hanno manifestato il loro interesse alcune importanti aziende che operano nel settore della logistica e della nautica. Per facilitare il loro insediamento - ha continuato la Zambito - e quindi promuovere l'economia pisana e la creazione di nuovi posti di lavoro, abbiamo previsto una nuova organizzazione della parte commerciale. Anche in questo caso non c'è alcun aumento della volumetria che anzi diminuisce. E' uno degli ultimi tasselli che mancavano per far ripartire l'aria produttiva di Porta a Mare e si aggiunge ai recuperi della ex Piaggio e della ex Vacis. Ci arrivano inoltre notizie su una prossima riqualificazione dell'area ex Fornace, dalla parte opposta alla ex Piaggio".

Ex Ciclilandia

Su quest'area c'è un accordo tra Comune e Tirrenia Investimenti Srl che prevede per il privato la possibilità di realizzare 90 appartamenti tra via degli Ontani e via dell'Edera in cambio della cessione, al Comune, di due aree verdi, per un totale di 36mila metri quadri, entrambe situate nel centro di Tirrenia, ai lati della stazione del trammino. La prima area è quella dell'ex Ciclilandia, che nelle intenzioni del Comune tornerà ad essere un parco tematico dedicato ai più piccoli; la seconda è invece la zona verde compresa via degli Ontani e via dell'Edera, area che dovrà diventare un parco pubblico attrezzato.

"Il documento approvato dalla Giunta - conclude la Zambito - prevede una nuova convenzione in modo che i soggetti che avvieranno i lavori cedano al Comune queste due aree immediatamente, e non alla fine dei lavori, così come ipotizzato dalla prima convenzione firmata tempo fa. L'ex Ciclilandia, una volta entrata nella disponibilità del Comune, sarà subito messa a gara in modo da affidarla con un bando ai soggetti che la gestiranno e restituirla alla cittadinanza il prima possibile".