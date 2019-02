Monte Pisano: incontro informativo su lavori di recupero e prospettive

Sabato 9 febbraio, dalle 10 alle 13, sarà attivo un gazebo e punto informativo sul Monte Pisano in Piazza Cavalca a Vicopisano. Saranno presenti amministratori di Calci e Vicopisano, rappresentanti dell'Associazione Amici della Certosa di Pisa a Calci e volontari di alcune delle associazioni che si sono impegnate durante l'incendio di fine settembre 2018, sia per continuare a tenere alta l'attenzione sul Monte Pisano e sulle sue ferite che per dare informazioni ai cittadini su quanto già fatto e cosa c'è da fare.

"Interventi urgenti e imprescindibili - dicono i sindaci di Calci Massimiliano Ghimenti e di Vicopisano, Juri Taglioli - in ottica di rischio idrogeologico per tutelare i cittadini, la loro incolumità, le loro proprietà visto che, lo abbiamo constatato durante le piogge cercando di provvedere in ogni modo ed evitando così problemi almeno finora, dal Monte bruciato scende anche molto materiale solido a valle e nei corsi d'acqua".

Mercoledì 6 febbraio istituzioni ed ttivitsti sono stati a Milano per la cerimonia di premiazione de 'I Luoghi del Cuore FAI', iniziativa che ha visto trionfare il Monte Pisano con 114-670 voti, record assoluto per la campagna. "Oltre a un contributo economico - concludono Ghimenti e Taglioli - la vittoria del censimento FAI ha garantito e continuerà a garantire al nostro Monte una grossa e ampia visibilità, fondamentale per la sua rinascita, anche dal punto di vista turistico. E di questo ringraziamo soprattutto l'Associazione Amici della Certosa e il comitato che è nato per sostenere la candidatura del Monte".