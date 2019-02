'I Luoghi del Cuore': il Monte Pisano vince la competizione del FAI

Con 114.670 voti il Monte Pisano si è aggiudicato la prima posizione ne 'I luoghi del cuore', l'iniziativa promossa ogni anno dal FAI per sostenere i beni culturali e naturali del nostro Paese. Sommando i voti on line e quelli cartacei dunque il nostro monte ha battuto in volata il fiume Oreto di Palermo e l'Antico Stabilimento Termale di Porretta Terme. Al settimo posto un altro gioiello pisano, la Chiesa di San Francesco, alle prese da tempo con problemi strutturali.

Le votazioni si sono concluse lo scorso 30 novembre. Per il Monte Pisano la grande mobilitazione era scattata dopo il terribile incendio dello scorso settembre, quando ettari su ettari di boschi e uliveti erano stati ridotti in cenere. Il nostro territorio era così entrato 'di prepotenza' in classifica attestandosi subito tra le prime posizioni. Oggi finalmente la bella notizia della vittoria.