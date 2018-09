Monte Serra, viabilità pericolosa: strade chiuse nelle aree dell'incendio

I sindaci dei comuni di Calci e Vicopisano hanno vietato con ordinanza la circolazione stradale nelle strade delle zone percorse dal fuoco. Transitarvi può essere pericoloso per la presenza di piante instabili, più la necessità di lasciare liberi gli accessi per i mezzi al lavoro per messa in sicurezza e bonifica.

Nel dettaglio, il comune di Vicopisano ha considerato che ci sono "previsioni meteorologiche che indicano la presenza di venti forti", insieme alla "accertata instabilità della maggior parte delle piante interessate dal fuoco" per le "viabilità ordinaria, forestale e poderale". Inoltre sono un corso le operazioni urgenti sia per l'attività di controllo dei focolai e di bonifica. Ecco quindi che il sindaco Juri Taglioli ha imposto il divieto di transito e sosta su tutta la viabilità dell'area percorsa dal fuoco, ad esclusione di residenti e degli operatori pubblici e privati addetti alla repressione dei focolai ancora in corso e al ripristino dei terreni percorsi dal fuoco.

Provvedimento simile è stato preso dal sindaco di Calci: "La strada del Monte Serra - scrive il sindaco Massimiliano Ghimenti - è chiusa da sopra Tiricella fino alle Porte perché per i tecnici di Provincia e Regione ci sono serissimi rischi. Ho già chiesto alla Provincia di accelerare il più possibile, con il concerto della Regione, le operazioni di messa in sicurezza per poterla riaprire al più presto. Mi dicono che in settimana si comincerà a lavorare subito e in forze, ma i tempi non sono quantificabili e c'è da tutelare la popolazione".

Poi l'avviso da parte del sindaco: "Fino a che ciò non sarà avvenuto, entrare nella parte transennata equivale a beccarsi la multa". Già da ieri, 29 settembre, degli automobilisti sono stati sanzionati. Anche una nota polemica da parte del primo cittadino: "Sul Serra e Montemagno non c'è uno spettacolo da venire a fotografare, soprattutto contravvenendo ad un divieto. A Calci tornateci a consumare, mangiare e fare acquisti in massa per aiutare le nostre attività, ma appena ci saranno le condizioni di sicurezza! Grazie".