Monti Pisani vincenti a 'I Luoghi del cuore' FAI: circa 20mila firme dagli studenti universitari

L'Università di Pisa e il rettore Paolo Mancarella hanno appoggiato la candidatura dei Monti Pisani alla nona edizione de 'I luoghi del cuore' FAI, con il comitato promotore che ha infatti raccolto migliaia di firme di sostegno all'interno delle sedi universitarie. La presidente dell'Associazione degli amici della Certosa di Pisa a Calci, Fabiola Franchi, ha voluto così ringraziare gli studenti e la comunità dell'Ateneo scrivendo una lettera al rettore e incontrandolo a Palazzo alla Giornata martedì 19 febbraio, insieme al segretario Simone Bandini.

"La prima volta che mi sono recata all'Università - racconta nella missiva Franchi - pensavo di limitarmi alla raccolta delle firme degli studenti al momento dell'uscita degli edifici universitari. Tuttavia mi sono imbattuta in alcuni docenti, fra i quali il professor Saulle Panizza, che con grande gentilezza e disponibilità mi ha passato il microfono per spiegare agli studenti il motivo della mia presenza e l'importanza che la raccolta firme rivestiva per il Monte Pisano. Sulla scia di tutto ciò ho preso coraggio e sono riuscita a coinvolgere le facoltà nelle quali presumo di aver raccolto 20mila firme circa, aiutata anche dal passaparola che si era creato fra studenti, i loro comitati, docenti e il personale".

Una bella cifra considerato che "con il mio Comitato ho raccolto 114.670 firme" prosegue Franchi, per questo "avrei un desiderio, ringraziare ad uno ad uno i ragazzi dell'Università che hanno firmato con tanto slancio ed entusiasmo dal momento che avevano anche assistito allo scempio che ha provocato il fuoco quella terribile notte. Il contributo ricevuto dal FAI è poca cosa, 55mila euro, ma la visibilità che può darci il primo posto ai luoghi del cuore del FAI è importante per tenere alta l'attenzione sul nostro Monte martoriato dal fuoco".