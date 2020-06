Terribile lutto per Gattuso: è morta la sorella Francesca

È morta Francesca Gattuso, sorella dell'ex allenatore del Pisa, Rino Gattuso. Come riporta Today.it la donna era ricoverata in ospedale a Varese, in terapia intensiva, dallo scorso 3 febbraio, quando accusò un grave malore. Francesca Gattuso abitava a Gallarate, in provincia di Varese, dove risiede da anni la famiglia dell'ex milanista e dove Gattuso ha anche un'attività commerciale. L'attuale allenatore del Napoli ha appreso la tragica notizia mentre si trovava a Castel Volturno, nel centro di allenamento della squadra partenopea.

Fonte Today.it

