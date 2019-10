Investita dal treno alla stazione di Firenze Rifredi: morta 21enne di Pontedera

Tragedia nella tarda mattinata di oggi, 14 ottobre, alla stazione ferroviaria di Firenze Rifredi. Poco dopo le ore 12 una 21enne residente di Pontedera è morta investita da un treno in transito.

Purtroppo per i soccoritori non c'è stato niente da fare. Sul posto per le indagini sono intervenute le forze dell'ordine, Polfer e Carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, come scrive FirenzeToday, potrebbe essersi trattato di un gesto volontario.

La circolazione ferroviaria ha registrato ritardi fino a 80 minuti, 9 treni regionali sono stati cancellati e 18 limitati nel percorso.