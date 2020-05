Il calcio pisano e la città piangono Gigi Simoni

Se ne va un pezzo di storia del calcio nerazzurro e della città dei ruggenti anni '80. Un uomo, ancor prima che sportivo, apprezzato per l'integrità, la dedizione al lavoro, la passione e il rispetto verso un popolo che, dopo averlo osannato per le due promozioni in A ottenute alla guida dello Sporting Club nel 1985 e 1987, lo ha accolto come un fratello al termine della carriera da allenatore. Gigi Simoni, al momento dell'addio dalle panchine e dal mondo del calcio, aveva scelto di trascorrere la sua vita con la moglie Monica Fontani e il figlio sulle sponde dell'Arno, nella sua città d'adozione. Pisa oggi, venerdì 22 maggio, piange la sua scomparsa.

L'ex tecnico lo scorso giugno aveva accusato un grave ictus che lo aveva costretto al ricovero in ospedale e a una lunga lotta per il recupero della salute. L'ultima occasione in cui Gigi Simoni aveva potuto riassaporare l'amore e il calore di Pisa nei suoi confronti erano stati i festeggiamenti per i 110 anni di storia del sodalizio nerazzurro. Con un filo di voce ma con la sua usuale perentoria calma aveva ribadito il suo forte legame con il club e i suoi tifosi.

Giuseppe Corrado, presidente del Pisa, ha voluto salutare così Simoni: "La notizia della scomparsa di Gigi Simoni ci addolora profondamente perché la nostra squadra perde quello che è stato un simbolo, dentro e fuori dal campo. Il mister resterà per sempre nel cuore di tutti noi e, non appena possibile, lo ricorderemo degnamente all’interno della Sua Arena sperando di poter seguire il suo esempio e rivivere insieme ai nostri tifosi le stesse emozioni che lui fu in grado di suscitare".



Appena appresa la notizia della scomparsa di Gigi Simoni, il presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai, ha voluto esprimere le proprie condoglianze, anche a nome di tutti i consiglieri comunali, ai suoi familiari e ai suoi amici. “Un lutto per tutta la città - ha sottolineato Gennai - per una persona amata da tutti”. In apertura della prossima seduta del Consiglio Comunale di martedì 26 maggio i consiglieri comunali terranno, in memoria di mister Simoni, un minuto di silenzio.