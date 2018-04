Morte Idy Diene: approvato in Regione il contributo di 20mila euro per la moglie

E' stato votato oggi, 11 aprile, in Consigio Regionale, la proposta di legge lanciata dal Presidente Rossi per il contributo straordinario alla vedova di Idy Diene, il senegalese di Pontedera ucciso a Firenze all'inizio di marzo. La Regione ha previsto 20mila euro di contributo di solidarietà, "un aiuto per chi si vede strappare chi era anche una fonte di sostentamento per la propria famiglia" ha detto Rossi alla grande manifestazione del mese scorso.

"Il voto compatto a favore dello stanziamento del contributo speciale - ha detto la consigliera Pd Alessandra Nardini - è la conferma del gran cuore della Toscana che, ancora una volta, dimostra le diverse visioni politiche per compiere gesti di solidarietà straordinari. Un gran cuore che però i colleghi della Lega sembrano aver perso per strada dato che proprio questa volta hanno votato contro. Viene da chiedersi il perché: forse per il colore della pelle della vittima? Scelta che amareggia non poco perché le discriminazioni dovrebbero star fuori da quest'aula. L'unica cosa che possiamo fare come Istituzione è alleviare, almeno in parte, il grande dolore che le famiglie delle vittime si trovano a vivere, offrendo loro un sostegno economico. Abbiamo il dovere di farlo e la vedova di Idy Diene ne ha diritto come tutti gli altri".

Il gesto del contributo è stato "già compiuto altre volte per altre vittime di attentati" ricordava l'11 marzo Rossi. "E' la risposta - ha concluso Nardini - anche ai pentastellati di Pontedera, che proprio su questa scelta avevano attaccato il presidente Rossi, per altro in discordanza con i loro rappresentati regionali che stamani hanno votato a favore. La solidarietà non ha colore, non ci sono vittime di serie A e di serie B, ma donne e uomini che hanno perso drammaticamente la vita".