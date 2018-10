Morte di Piero Floriani, l'ex sindaco FIlippeschi: "Ci sarebbe stato ancora bisogno della sua cultura"

Si svolgeranno oggi in forma privata i funerali di Piero Floriani, professore universitario ed ex sindaco di Pisa, deceduto a 76 anni martedì 9 ottobre.

La morte di Floriani ha profondamente commosso la città e le istituzioni.

Anche l'ex sindaco Marco Filippeschi ha voluto ricordarlo con un pensiero:

"Piero Floriani è stato un cittadino esemplare e una persona che ha dato tanto alla nostra città. Un intellettuale ed educatore impegnato, un docente della nostra Università stimatissimo dai colleghi e dagli studenti. Uno studioso appassionato, italianista eccellente e divulgatore coinvolgente. Un uomo che ha vissuto la sua fede con grande coerenza, mettendo la sua sensibilità e la sua persona a servizio del prossimo. Ricordo commosso la generosità che dimostrò accettando la candidatura a Sindaco della nostra città, aprendo così una stagione nuova, e quanto ha dato a Pisa e a chi partecipava con lui ad un'esperienza politica che ha lasciato un'impronta forte. La sua grande lezione fatta di idee, di servizio, di stile umano resterà un patrimonio vivo di riferimento per noi. Fino a che ha potuto farlo non ha mancato di dare consiglio, di stimolare con intransigenza a mantenere una città sociale e innovativa, di cultura e protesa al futuro. Ci lascia quando ci sarebbe stato ancora tanto bisogno della sua cultura, della sua visione alta e ampia, rigorosa e profondamente ispirata, per affrontare i cambiamenti e far valere i principi e i valori per cui tanto si è speso. Mi stringo con affetto ai suoi familiari e ai suoi amici più cari".