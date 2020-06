Caso Scieri, 5 gli indagati: l'accusa è di omicidio volontario

Convergono le risultanze della Procura di Pisa e della Procura militare di Roma: la dinamica di fatti contestata, che i processi dovranno confermare, è quella di un omicidio volontario. Nella conferenza stampa di stamani, 15 giugno, la Procura di Pisa ha fatto il punto sulla chiusura delle indagini per la morte di Emanuele Scieri, cristallizzando l'accusa mossa di omicidio volontario aggravato da motivi abbietti e futili. Nel maggio scorso la Procura militare aveva fissato la contestazione ai tre caporali della Folgore, Andrea Antico, Alessandro Panella e Luigi Zabara, di 'violenza ad inferiore mediante omicidio pluriaggravato, in concorso'.

Per quanto riguarda lo scenario degli indagati, ai tre commilitoni che hanno agito direttamente si aggiungono definitivamente in due: uno è l'ex comandante della Folgore, generale Enrico Celentano (in pensione), accusato di aver reso false dichiarazioni al magistrato inquirente; l'altro è un ex ufficiale, di cui non è stato fornito il nome, accusato di favoreggiamento per aver telefonato a Panella un'ora dopo il ritrovamento del cadavere di Scieri, chiamata utile per concordare una tesi difensiva.

Il Procuratore capo Alessandro Crini ha tratteggiato i due anni di accertamenti, che hanno ripreso vigore dalle risultanze della Commissione Parlamentare d'inchiesta, istituita nel dicembre 2015 e chiusa nel settembre del 2017 con la richiesta di ripartura dell'indagine. Così la direzione investigativa si è spostata dalla preterintenzione, con la morte di Scieri come tragica fatalità di un atto indimidatorio, verso un'azione volontaria.

Sulla dinamica il Procuratore ha spiegato che al giovane militare siciliano fu chiesto di svestirsi parzialmente per poi essere percosso. Le violenze sarebbero poi proseguite anche durante la salita sulla torre dei paracadute, causando così la caduta e la morte di Scieri.