Lutto nella tifoseria nerazzurra: muore a 42 anni Selene Biosa

Se ne è andata a 42 anni, dopo aver a lungo lottato contro una brutta malattia. E' lutto nel mondo dei supporters del Pisa Sporting Club per la prematura scomparsa della tifosa nerazzurra Selene Biosa. Moglie di Marco Castellano, co-titolare del Campano Edizioni, dove lavorava anche Selene, la donna era molto conosciuta tra i tifosi nerazzurri.

"Il presidente Giuseppe Corrado - scrive in una nota la società - a nome di tutto il Pisa Sporting Club esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Selene, moglie di Marco Castellano, vicepresidente dell’associazione Cento partner imprescindibile del sodalizio nerazzurro. La società e la squadra sono vicini in questo momento a tutte le persone che hanno conosciuto e stimato la cara Selene e la ricorderanno domenica in occasione dell’amichevole in programma a Storo con la Cremonese. Ciao Selene, continua a tifare nerazzurro da lassù".